В Москве закрывают магазины из-за коронавируса 

«На этой неделе было выявлено более 20 таких серьезных нарушений. Предприятия торговли и не только были закрыты. На сегодняшний день имеем порядка 170 предприятий торговли в целом, деятельность которых была приостановлена за последнее время», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».