Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве закрывают магазины из-за коронавируса 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Власти Москвы закрыли 170 магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«На этой неделе было выявлено более 20 таких серьезных нарушений. Предприятия торговли и не только были закрыты. На сегодняшний день имеем порядка 170 предприятий торговли в целом, деятельность которых была приостановлена за последнее время», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, Роспотребнадзор штрафует провинившихся только за повторные нарушения. На сегодня составлено более 19 тысяч протоколов.
Москва находится на первом месте в России по числу пациентов с COVID-19. Количество новых случаев в столице растёт.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
Ранее «Рамблер» сообщал, что учёные сравнили антикоронавирусную дисциплину в России и Китае.
Новости Москвы , Видео , Роспотребнадзор , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом
Пушков сравнил Зеленского в Лондоне с комедиантом
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Врач предрек Овсиенко судьбу Легкоступовой
Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской
Лукашенко рассказал новые подробности побега Тихановской
Генерал РФ лично въехал в горящий склад с боеприпасами
Генерал РФ лично въехал в горящий склад с боеприпасами
Видео
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
01:40
Агрессивная акула подплыла к серферу и попала на видео
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
00:15
Змея в упаковке с брокколи попала на видео
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
01:11
Ведущая прогноза погоды сорвала прямой эфир и попала на видео
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
00:23
Толпы отдыхающих на пляжах Сочи в октябре попали на видео
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
00:26
Опубликовано видео ДТП с участием автобуса и такси
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
01:15
Любовница расчлененного рэпера рассказала о Картрайте
Шоу-бизнес Происшествия
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
В США назвали безумную идею «Роскосмоса»
Наука и техника
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
00:35
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение