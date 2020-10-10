В Москве закрывают магазины из-за коронавируса 

Власти Москвы закрыли 170 магазинов за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«На этой неделе было выявлено более 20 таких серьезных нарушений. Предприятия торговли и не только были закрыты. На сегодняшний день имеем порядка 170 предприятий торговли в целом, деятельность которых была приостановлена за последнее время», — сказал Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, Роспотребнадзор штрафует провинившихся только за повторные нарушения. На сегодня составлено более 19 тысяч протоколов.
Москва находится на первом месте в России по числу пациентов с COVID-19. Количество новых случаев в столице растёт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что учёные сравнили антикоронавирусную дисциплину в России и Китае.