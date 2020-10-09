Москвичей оштрафовали на 500 тысяч рублей

Речь идёт о гражданах, которые вовремя не предоставили результаты теста на коронавирус.
«Несмотря на возможность бесплатного прохождения тестирования и доступность этой услуги в Москве, более 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не внесли результаты тестирования в Единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трёх дней после прилёта», — сообщили «Интерфаксу» в столичном управлении Роспотребнадзора.
С августа было составлено 1370 протоколов, которые предусматривают штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.