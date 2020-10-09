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Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 500 тысяч рублей 

Говорит Москва 11 часов назад
Москвичей оштрафовали на 500 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
Речь идёт о гражданах, которые вовремя не предоставили результаты теста на коронавирус.

«Несмотря на возможность бесплатного прохождения тестирования и доступность этой услуги в Москве, более 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не внесли результаты тестирования в Единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трёх дней после прилёта», — сообщили «Интерфаксу» в столичном управлении Роспотребнадзора.

С августа было составлено 1370 протоколов, которые предусматривают штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор , Интерфакс
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