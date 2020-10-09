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Собянин назвал условие восстановления льготного проезда 

Вероника Полынина 1 час назад
Собянин назвал условие восстановления льготного проезда
Фото: РИА Новости
Льготный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, восстановят для неотложного лечения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, заблокированные социальные карты могут быть разблокированы для поездок в поликлиники и диспансеры для получения неотложной помощи.

«Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — написал Сергей Собянин в блоге.

Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября по 28 октября. Также в Москве приостановили льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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