Собянин подвёл неутешительные итоги недели по COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю «во многом решающей» в ситуации с коронавирусом в столице.

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«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», - написал Собянин в блоге.

Столичный мэр отметил, что власти не зафиксировали улучшения ситуации с распространением коронавируса в городе на прошедшей неделе. Число новых заболевших стабильно превышает три тысячи человек – в пятницу в Москве выявлен 3701 случай заболевания. Ежедневно госпитализация требуется 900-1000 пациентам.

По словам Собянина, объявление школьных каникул и домашнего режима для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, позволили снизить пассажиропоток в метро на 800 тысяч человек в день, в наземном транспорте – на 400 тысяч человек. Однако число новых заболевших после введения этих мер сократилось лишь на 10-11% к концу сентября.