Собянин подвёл неутешительные итоги недели по COVID

Мэр Москвы Сергей Собянин
назвал следующую неделю «во многом решающей» в ситуации с коронавирусом в столице.
«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», - написал Собянин в блоге.
Столичный мэр отметил, что власти не зафиксировали улучшения ситуации с распространением коронавируса в городе на прошедшей неделе. Число новых заболевших стабильно превышает три тысячи человек – в пятницу в Москве выявлен 3701 случай заболевания. Ежедневно госпитализация требуется 900-1000 пациентам.
По словам Собянина, объявление школьных каникул и домашнего режима для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, позволили снизить пассажиропоток в метро на 800 тысяч человек в день, в наземном транспорте – на 400 тысяч человек. Однако число новых заболевших после введения этих мер сократилось лишь на 10-11% к концу сентября.
Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября по 28 октября. Также в Москве приостановили льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.