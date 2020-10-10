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В Москве завершился сезон фонтанов 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
В Москве завершился сезон фонтанов
Фото: РИА Новости
Сезон работы фонтанов завершился в Москве, в течение сегодняшнего дня все водные комплексы будут отключены. Об этом в субботу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сезон работы фонтанов завершен, в течение сегодняшнего дня они будут выключены, после чего специалисты приступят к проведению мероприятий по консервации объектов", — заявил Бирюков.

Он напомнил, что в связи с установившейся теплой погодой мэр Москвы Сергей Собянин решили продлить сезон работы фонтанов до 10 октября. Традиционно водные комплексы отключают 1 октября.
По его словам, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Так, металлические щиты установят на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский", сухие фонтаны в парках и на площадях закроют защитными экранами, а плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду полностью демонтируют.
Бирюков сообщил, что перед открытием нового сезона фонтаны тщательно промоют специальным раствором, проверят лампы, подсветки и трубы.
Сезон фонтанов в Москве официально открылся в этом году 10 июня в Парке Победы на Поклонной горе, где находится фонтанный комплекс столицы "Годы войны". Всего в Москве насчитывается порядка 600 фонтанов и других аналогичных устройств, из них 349 эксплуатируются префектурами и жилищными организациями, 161 — коммерческими структурами: ресторанами, торгово-развлекательными комплексами и т. д. Также 90 наиболее значимых фонтанов, которые имеют архитектурно-художественную подсветку, находятся в ведении ГБУ "Гормост".
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Петр Бирюков
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