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«Нужно продержаться»: Собянин обратился к москвичам 

Мария Иванова 20 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не преувеличивают серьезность ситуации с коронавирусом и не пытаются скрыть информацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Первого канала».

«Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», — заверил он.

Собянин подчеркнул, что власти Москвы принимают необходимые решения, но если люди не будут соблюдать профилактические меры, «ничего не получится».

«Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу», — заключил мэр.

Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября по 28 октября.
В магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим. Кроме того, школьные каникулы в столице продлили на неделю.
Также в Москве приостановили льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.
Московские предприятия и организации обязали еженедельно информировать правительство о переводе на удаленку не менее 30 процентов сотрудников. За обман с удаленкой компании будут штрафовать по административной статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) или приостанавливать их деятельность
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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