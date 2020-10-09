Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Собянин призвал уставших от коронавируса москвичей продержаться до вакцинации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 52 минуты назад
Москвичи устали от ограничений, введенных из-за коронавируса, но нужно продержаться до вакцинации, чтобы избежать какого-либо коллапса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, люди психологически устали уже: устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев… На выходе производство массовой вакцины, которая снимет эти проблемы. Но для этого надо просто собраться и сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-либо коллапса», — заявил Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

При этом он подчеркнул, что власти столицы «ничего не замазывают» по ситуации с коронавирусом и дают полную информацию.

«Город принимает необходимые решения. Но без того, чтобы люди откликнулись на эти меры, помогли сами себе и людям, которые окружают их, ничего не получится. Такие вещи можно делать только вместе, поверив друг другу. Мы даем полную информацию о том, что происходит в городе, не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем. Как есть, так и есть», — отметил мэр.

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 126 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.
Ранее, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, мэр города Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Собянин приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров Собянин приостановил действие социальных карт школьников и пенсионеров В Москве решили не ограничивать розничную торговлю В Москве решили не ограничивать розничную торговлю Власти Москвы назвали срок восстановления экономики города Власти Москвы назвали срок восстановления экономики города
Комментарии 47
Новости Москвы , Видео , Другое , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Хочу покончить жизнь самоубийством»
«Предатель»: россияне обрушились на Малахова
«Предатель»: россияне обрушились на Малахова
На фото 1900 года заметили пугающую деталь
На фото 1900 года заметили пугающую деталь
Семенович голышом поплескалась в ванной
Семенович голышом поплескалась в ванной
Видео
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
00:22
Пытавшаяся продать новорожденного ребенка мать попала на видео
Происшествия
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
00:29
Косившие траву в снег коммунальщики в Сибири попали на видео
Общество
Мать полгода держала младенца в шкафу и морила голодом
Происшествия
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
00:33
Маколей Калкин примерил маску с изображением своего лица
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
00:40
Опубликовано видео пожара в небоскребе в Южной Корее
Происшествия В мире
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение