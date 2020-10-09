Москвичам рассказали о погоде в выходные 

В предстоящие выходные в столице ожидается до 17 градусов тепла, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Кратковременные дожди могут пройти в субботу, но воскресенье будет без осадков. Ночью столбики термометров в городе опустятся до 8-10 градусов, а в области до 6-11 градусов. Днем в Подмосковье температура на уровне 15-17 градусов. Южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду", — рассказали синоптики.

Специалисты отмечают, что бабье лето в столице продолжается, так как установившаяся в городе температура на 5-7 градусов выше средних многолетних значений.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве установится облачная погода с прояснениями и пройдет небольшой дождь. Ветер будет южным со скоростью 5–10 метров в секунду. До 13:00 в столице и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Также синоптики пообещали москвичам золотую осень на следующей неделе. В столице и области установится безоблачная и маловетреная погода, дневная температура воздуха поднимется до 15–20 градусов тепла.