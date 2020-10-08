Власти ответили на вопросы москвичей об удаленке

Власти ответили на вопросы о переводе москвичей на удаленную работу. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Установленные ограничения применяются не к отдельным профессиям, а к организации в целом — так власти ответили на вопрос, касается ли перевод на удаленку представителей «социальных профессий», связанных, например, с общественным транспортом. В ответе уточняется, что требование о переводе на удаленку 30 процентов сотрудников в таких организациях можно осуществить за счет персонала, занимающегося «офисной работой». В мэрии также уточнили, что установленные требования касаются и онлайн-магазинов, чьи сотрудники работают в офлайн-режиме.

Отвечая на вопрос о критериях для определения «критически важных» для деятельности организации сотрудников, власти объяснили, что речь тех, чье отсутствие на рабочем месте создает угрозу для жизни, здоровья граждан, может повлечь ущерб имуществу, либо сбой в работе непрерывно действующих или опасных производств. Власти подчеркнули, что обязанность предоставлять личные данные распространяется не только на организации, но и на их работников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавируса и подчеркнул, что ситуация меняется не в лучшую сторону. По его словам, меры, введенные указом от 25 сентября, касаются не только горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, но и переболевших COVID-19. Он добавил, что магазин или предприятие могут отказать покупателю или посетителю в обслуживании и потребовать покинуть свою территорию при отказе надевать маску и перчатки, и это не будет считаться нарушением прав потребителей. Градоначальник подчеркнул, что стоимость одной маски на станциях МЦК или метро снизили до 5 рублей, а за ее отсутствие могут оштрафовать на 4 тысячи.

За последние сутки в Москве выявили 3323 новых случая коронавируса. С начала пандемии в столице зарегистрировали 318 111 новых случаев заражения, 257 703 выздоровления и 5 497 летальных исхода.