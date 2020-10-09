«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Подмосковье

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области до 14:00 воскресенья, 11 октября. Об этом в пятницу, предупредили в российском Гидрометцентре.

— Погода потенциально опасна. Пожарная опасность, четвертый класс. Период предупреждения — до 14:00 11 октября, — отметили синоптики.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в выходные ожидается до плюс 17 градусов.