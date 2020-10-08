В Депздраве назвали главные группы риска по COVID

Анализ пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции показал, что в две основные группы риска входят люди старше 60 лет, а также пациенты с сахарным диабетом. Об этом рассказал главный внештатный специалист-эндокринолог Депздрава Москвы профессор Михаил Анциферов

По его словам, более 83% всех умерших от COVID-19 жителей столицы были старше 60 лет.

«Человек в почтенном возрасте, с избыточным весом и диабетом тяжелее переносит гипоксию, физические нагрузки, более восприимчив к инфекциям. Поэтому в этой группе ковидная инфекция протекает тяжелее, а значит — и смертность выше», − уточнил Анциферов.

Сопутствующие заболевание диагностировали у 53% погибших. Чаще всего эти пациенты страдали от болезней сердечно-сосудистой системы (67%) и эндокринной системы (14%).

Медик добавил, что в Москве зарегистрировано 390 тысяч больных сахарным диабетом, из которых только четыре тысячи — это дети и подростки.

За последние сутки в России выявили 11 493 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 191 человек.