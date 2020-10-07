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МЦК перевезло 500 миллионов пассажиров

Вечерняя Москваиещё 5
2 часа назад
Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло 500 миллионов человек. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы в среду, 7 октября.
МЦК перевезло 500 миллионов пассажиров
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Юбилейного пассажира встретили на станции «Бульвар Рокоссовского». Ему подарили кольцо «Тройка» с годовым абонементом на поездки в метро и по МЦК.
— С 2016 года популярность МЦК только продолжает расти. Если 4 года назад Кольцо перевозило 266 тыс. пассажиров в сутки, то в этом году, до пандемии этот показатель достигал более 540 тысяч пассажиров. Город без Кольца уже нельзя представить, — говорится в сообщении Департамента в Telegram-канале.
Там уточнили, что развитие МЦК будет продолжаться.
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