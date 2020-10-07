МЦК перевезло 500 миллионов пассажиров

Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло 500 миллионов человек. Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы в среду, 7 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Юбилейного пассажира встретили на станции «Бульвар Рокоссовского». Ему подарили кольцо «Тройка» с годовым абонементом на поездки в метро и по МЦК.

— С 2016 года популярность МЦК только продолжает расти. Если 4 года назад Кольцо перевозило 266 тыс. пассажиров в сутки, то в этом году, до пандемии этот показатель достигал более 540 тысяч пассажиров. Город без Кольца уже нельзя представить, — говорится в сообщении Департамента в Telegram-канале.