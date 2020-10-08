В Москве пока не будут вводить пропускной режим

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Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим
News.ru
и
ещё 8
3 часа назад
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News.ru
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Столичные власти
пока не планируют вводить пропускной режим, рассчитывая, что действующих мер безопасности достаточно для борьбы