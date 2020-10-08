Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Власти Москвы пока не намерены вводить пропускной режим 

News.ru и ещё 8 3 часа назад
В Москве пока не будут вводить пропускной режим
Фото: News.ru
Столичные власти пока не планируют вводить пропускной режим, рассчитывая, что действующих мер безопасности достаточно для борьбы