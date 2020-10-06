Коек для коронавирусных больных может не хватить

Коек для пациентов с коронавирусной инфекцией может не хватить из-за несоблюдения горожанами эпидемических мер. Об этом сообщила в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто не оказаться здесь", — сказала она.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне открыл резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Также открылся еще один госпиталь в ледовом дворце "Крылатское". Ракова пояснила, что решение расконсервировать временные госпитали вместо перепрофилирования стационаров, как это было весной, принято в связи с тем, что власти не хотят останавливать оказание плановой медицинской помощи.

"В весенний период нам пришлось перепрофилировать основную массу коечного фонда под борьбу с коронавирусом. В результате мы остановили оказание плановой медицинской помощи другим соматическим больным. Надо честно сказать, что большинство соматических стационаров очень сложно адаптировать под требования инфекционных стационаров", — уточнила заммэра.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 311 559 случаев заражения, из них 4 082 за последние сутки. Выздоровели 255 100 человек, умер 5 401. Как сообщала ранее Ракова, более 4 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки в Москве говорит о том, что столица уже вышла к пиковым значениям середины весны по заболеваемости этой инфекцией.