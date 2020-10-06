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Московские власти оштрафуют компании за обман с удаленкой 

Мария Иванова 2 часа назад
Московские власти оштрафуют компании за обман с удаленкой
Фото: РИА Новости
Московские предприятия и организации обязали еженедельно информировать правительство о переводе на удаленку не менее 30 процентов сотрудников. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
За непредоставление или неполное предоставление данных об удаленке компании будут штрафовать по административной статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения) или приостанавливать их деятельность. Штрафы для юридических лиц по статье 20.6.1 составляют от ста тысяч до одного миллиона рублей.
Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее, драматичнее и приближается к весенним показателям.
По его словам, далеко не все москвичи прислушиваются к санитарным требованиям, поэтому власти решили ввести дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями.
Как сообщал «Рамблер», ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом москвичей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября.
В магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим. Кроме того, школьные каникулы в столице продлили на неделю.
Также в Москве приостановят льготный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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