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В московском метро запустили новые поезда

Прайм
2 часа назад
В Московском метрополитене запустили поезд нового поколения "Москва-2020". В 2021 году такие поезда будут курсировать по Кольцевой линии, сообщил журналистам мэр Сергей Собянин.
В московском метро запустили новые поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Мы запускаем уникальный поезд "Москва-2020". Вообще это целая эпоха пошла перемен в Московском метрополитене. За последние годы мы обновили 60% подвижного состава", — заявил столичный градоначальник.
Поезда серии "Москва" были запущены в 2017 году.
"Этот поезд менее шумный, более комфортный, с большими выходами. И я уверен, что это один из самых лучших поездов. Коллеги готовы производить его в массовом порядке, взамен прежних. Уже в следующем году на Кольцевой линии будут ходить новые поезда "Москва-2020", — добавил он.
По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, отличием данного поезда от других моделей заключается в том, что у него есть собственные аккумуляторы. Это означает, что, если электричество на линии будет отключено, то он все равно сможет доехать до ближайшей станции.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы отмечают, что новые вагоны к 2023 году позволят снизить средний возраст подвижного состава метро с 15 до 10 лет. Поезда "Москва-2020" будут осуществлять перевозки пассажиров на Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях метро.
В новых поездах шире станет сквозной проход между вагонами. Также стоит отметить, что будут расширены дверные проемы. В поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов — 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями составов.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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