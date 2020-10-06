В московском метро запустили новые поезда

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, отличием данного поезда от других моделей заключается в том, что у него есть собственные аккумуляторы. Это означает, что, если электричество на линии будет отключено, то он все равно сможет доехать до ближайшей станции.
В новых поездах шире станет сквозной проход между вагонами. Также стоит отметить, что будут расширены дверные проемы. В поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов — 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями составов.