Собянин уточнил требования к московским работодателям

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий работодателей предоставлять данные о работниках, переведенных на удаленный режим работы, сообщает РБК. В ежедневном режиме власти ждут информацию о номерах мобильных телефонов и автомобилей.

Данное требование вступит в силу с 12 октября. Кроме номеров телефона и автомобиля, работодатель должен будет предоставить номер карты «Тройка» удаленного сотрудника, номер карты «Стрелка», номер социальной карты и номер проездного билета без лимита, если таковые имеются.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Собянин рассказал, где большинство людей заражается коронавирусом. По его словам, граждане старше 65 лет чаще всего получают вирус после контактов с членами семьи.