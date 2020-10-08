Москвичи купили больше всего в РФ лекарств от COVID

По всей стране в аптеках было куплено свыше 500 упаковок препаратов от коронавируса «Арепливир» и «Коронавир», больше всего покупателей отмечено в столице (свыше 90%), пишет в четверг газета «Известия».

«Средняя стоимость «Арепливира» — 12 667 рублей, а «Коронавира» — 12 370 рублей», — отмечается в публикации.

К концу месяца отечественные аптеки будут располагать еще одним средством от Covid-19 — «Авифавир». Предполагается, что с его появлением стоимость остальных препаратов снизится.