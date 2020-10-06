Собянин: «Cитуация с COVID-19 становится драматичнее»

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве с каждым днём становится сложнее и драматичнее. Об этом в своём блоге написал мэр города Сергей Собянин.
«Ситуация с коронавирусом с каждым днём становится сложнее и драматичнее», — пишет мэр.
По его словам, Москва по выявляемости COVID-19 приближается к пиковым значениям весны.
«Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — добавил он.