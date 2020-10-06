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Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится драматичнее 

RT на русском 1 час назад
Собянин: «Cитуация с COVID-19 становится драматичнее»
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве с каждым днём становится сложнее и драматичнее. Об этом в своём блоге написал мэр города Сергей Собянин.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днём становится сложнее и драматичнее», — пишет мэр.

По его словам, Москва по выявляемости COVID-19 приближается к пиковым значениям весны.

«Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — добавил он.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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