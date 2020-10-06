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В Москве за сутки госпитализировали 1049 пациентов с коронавирусом 

РИА Новости 3 часа назад
В Москве за сутки госпитализировали 1049 пациентов COVID-19
Фото: РИА Новости
Более тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 253 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтверждено 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1049 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека", — сообщили в штабе.

Уточняется, что 12,5% среди заболевших — дети, 41,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% — от 46 до 65 лет, еще 11,4% — от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет.

"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", — заключили в штабе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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