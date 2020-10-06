ФОК с бассейном построят в Гольяново

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют возвести на улице Алтайской на востоке столицы. Об этом сообщил главных архитектор Москвы Сергей Кузнецов во вторник, 6 октября.

Общая площадь ФОКа составит 4,4 тысячи квадратных метров. Большую часть займут бассейны, которых будет два. Первый — на 25 метров, второй — на 10. Внешний облик здания должен стать ярким объектом архитектуры.