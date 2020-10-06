Лимитированная коллекция транспортной карты «Тройка» с изображением парка «Ходынское поле» от программы мэра Москвы «Мой район» выпущена тиражом 10 тыс. экземпляров. Приобрести ее можно в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и внутри нее с 5 октября, сообщили в пресс-службе программы «Мой район».

Дизайн карты москвичи определили в ходе открытого голосования в проекте «Активный гражданин». Всего было представлено 55 фотографий десяти московских парков, обновленных или созданных с нуля в районах столицы в рамках программы «Мой район». Большинство Интернет-пользователей проголосовали за работу фотографа Александра Любарского: снимок, на котором запечатлен парк «Ходынское поле», набрал более 43 тыс. голосов.

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта города Москвы, участие горожан, пассажиров метрополитена в формировании облика московской подземки — важно и приятно.

«Облик столичного метро складывается из многих деталей и дизайн транспортной карты — одна из них», — отметили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе «Моего района» добавили, что рассчитывают проводить такой конкурс каждый год.

«У нас много объектов, которые можно показать на фотографиях. Москвичи и гости города прислали несколько сотен фотографий новых парков на конкурс. Это говорит о том, что они посещают новые парки и замечают их красоту», — подчеркнули в пресс-службе.

О голосовании

Открытое голосование в проекте «Активного гражданина» — часть фотоконкурса, организованного командой программы «Мой район» совместно с департаментом транспорта, учреждением «Новые технологии управления» (проект «Активный гражданин») и официальным порталом мэра и правительства Москвы mos.ru. Любой желающий мог прислать на конкурс фотографию одного из десяти московских парков.

О программе «Мой район»

Программу «Мой район» запустили в столице в 2018 году, в рамках которой создается полноценная городская среда, комфортная для жизни, во всех районах города. Проводится комплексное благоустройство улиц, районных парков, бульваров и скверов, а также территорий возле водоемов.

Цель программы «Мой район» — создавать комфортную для жизни среду во всех районах города, но делать это обязательно в диалоге с жителями, принимая во внимание обратную связь от горожан.