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Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным
Фото: РИА Новости
Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным, город впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований, при этом объём доходов и расходов останется на уровне прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

"Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований", — сказал Ефимов.

По его словам, объем расходов планируется на уровне 2019 года с небольшой динамикой.

"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", — добавил заммэра.

"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", — добавил заммэра.

Он отметил, что доходы останутся приблизительно на уровне прошлого года.

"Но понятно, что есть еще инфляционная составляющая, которая приводит к реальному сокращению расходов. Но тем не менее, нам хватает этих денег на полное обеспечение жизнедеятельности города и реализацию основных инвестиционных проектов", — уточнил Ефимов.

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Новости Москвы , Владимир Ефимов , РИА Новости
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