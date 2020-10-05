Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным 

"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", — добавил заммэра.