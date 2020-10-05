Бюджет Москвы на следующий год будет дефицитным 

"Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований", — сказал Ефимов.
"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", — добавил заммэра.
"Это говорит о том, что все инвестиционные проекты, которые мы начали по ремонту и строительству, а также все социальные обязательства города будут выполнены. Поэтому мы рассчитываем все-таки на сохранение общей динамики развития экономики и инвестиционного цикла", — добавил заммэра.
"Но понятно, что есть еще инфляционная составляющая, которая приводит к реальному сокращению расходов. Но тем не менее, нам хватает этих денег на полное обеспечение жизнедеятельности города и реализацию основных инвестиционных проектов", — уточнил Ефимов.