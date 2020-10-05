31 предприятие остановили за нарушение масочного режима

Власти Москвы за неделю приостановили работу 31 предприятия из-за нарушения масочного режима, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк . Об этом пишет РИА "Новости".

"Достаточно большое количество предприятий подверглось проверке эти несколько недель. Если говорить о некоторых итогах, то только за прошлую неделю приостановлена была работа 31 предприятия", — сказал Немерюк.

Он добавил, что за все время такой санкции подверглись 93 компании.

В Москве коронавирусом заразились 307 477, выздоровели 253 944, погибли 5 370 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших, 256 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.