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В Москве приостановили работу 31 предприятия за нарушение масочного режима 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
31 предприятие остановили за нарушение масочного режима
Фото: depositphotos.com
Власти Москвы за неделю приостановили работу 31 предприятия из-за нарушения масочного режима, рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Об этом пишет РИА "Новости".

"Достаточно большое количество предприятий подверглось проверке эти несколько недель. Если говорить о некоторых итогах, то только за прошлую неделю приостановлена была работа 31 предприятия", — сказал Немерюк.

Он добавил, что за все время такой санкции подверглись 93 компании.
В Москве коронавирусом заразились 307 477, выздоровели 253 944, погибли 5 370 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших, 256 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Комментарии
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство Москвы , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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