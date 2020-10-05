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Более 170 нарушений на Москве-реке в черте города выявили с начала года

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Более 170 нарушений на Москве-реке в черте города выявлено в 2020 году. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
170 нарушений на Москве-реке выявили с начала года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
В частности, сотрудники Ространснадзора и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) зафиксировали превышения скорости, опасные маневры, незаконную швартовку, самовольное переоборудование судов и другие нарушения.
— Очень важно, чтобы пассажиры были в безопасности не только на дороге, но и на воде. Теперь в московской акватории работает система мониторинга речного транспорта, — отметил заместитель главы Дептранса Дмитрий Пронин.
По его словам, контроль безопасности на воду осуществляют более 110 камер, а также специалисты Ространснадзора, ГИМС и транспортной полиции.
Кроме того, в текущем году произошло несколько ДТП на воде, их участниками стали суда с пассажирами на борту. Также виновниками аварийных ситуаций становились пользователи лодок, гидроциклов и катеров.
Новости Москвы,Дмитрий Пронин,Ространснадзор,
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