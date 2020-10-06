Собянин объявил о новых мерах против коронавируса 

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах, направленных против распространения коронавируса в столице. Среди них — приостановка действия социальных карт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте градоначальника.

По словам Собянина, введение новых мер связано с приближением заболеваемости COVID-19 к пиковым значениям весны. Число госпитализированных, по его словам, за последние сутки превысило тысячу человек, в связи с чем властям пришлось открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском.

«Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все», — отметил Собянин.

Льготный проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров приостановят

Начиная с 9 октября — первого дня двухнедельных каникул — перестанут действовать социальные карты и школьников, и пенсионеров. Уже внесенные за проезд деньги обещают перенести на более поздний срок.

Бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей Москвы старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями также будет временно недоступен, поскольку им рекомендуется соблюдать домашний режим.

«Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах», — говорится в сообщении. Бесплатный проезд будет приостановлен с пятницы, в связи с чем власти рассчитывают, что люди заранее успеют взять больничный или перейти на дистанционный режим работы.

Билеты в московские театры и музеи будут продавать только онлайн

Такое решение касается только подведомственных правительству Москвы учреждений. Планируется, что это позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдать правила рассадки зрителей. Благодаря переводу продаж билетов в онлайн-режиме можно будет избежать вынужденного закрытия театров и музеев, предполагают власти.

Работодателей обязали еженедельно информировать о переводе сотрудников на удаленку

Предприятия и организации обязаны регулярно отправлять в правительство Москвы отчет о переводе по меньшей мере 30 процентов работников в дистанционный режим. В противном случае работодатели будут получать штраф по статье 20.6.1. КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

«Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима — все это может приостановить нарастающую волну эпидемии», — заключил Собянин.

6 октября в Москвы был поставлен рекорд с мая по числу новых случаев коронавируса. Больше заболевших было только 7 мая — тогда в Москве поставили 6703 диагнозов COVID-19. Также, по словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, за прошедшие сутки впервые с весны госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом. «Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — цитирует Ракову оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.