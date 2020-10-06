Центральный детский магазин наказали из-за нарушений режима

Видимо, в ЦДМ четко осознали, что ковид-контроль не игрушки. В местной кофейне, в Hamleys - разве что только куклы не в масках. Даже промоутеры с шарами на входе призывают покупателей надеть антивирусную амуницию. Впрочем, покупателей утром примерно столько же, сколько и сотрудников. В основном приходят одни взрослые: зайти сюда с маленьким - опасность для получки. Только четверо гостей забрели сюда с ребятами школьного возраста, у которых сейчас продленные каникулы. "Папа с мамой работают, вот тут-то я, дедушка, и пригодился, - объясняет один из пожилых посетителей ЦДМ. - С внучкой гулял, решил зайти кофе попить". "Да, пришла с сыном, а с кем же его оставить? - предъявляет свой аргумент молодая мама, присматривавшая одежду. - Каникулы объявили. Это прекрасно! Но ведь я работаю, хоть и из дома. Приходится вставать пораньше, делать свои дела, потом гулять идти. А в магазин ненадолго заглянули".