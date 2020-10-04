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Популярный столичный рынок закрыли из-за людей без масок 

Российская Газета 1 час назад
Столичный рынок закрыли из-за людей без масок
Фото: Сергей Михеев
Популярный в народе Коптевский рынок закрыт до решения суда из-за множественных нарушений масочного режима и других санитарных правил. Правда, до сих пор не все покупатели об этом знают.

"Рынок закрыт на санитарный день" — так написано на глухом заборе вокруг торгового оазиса. Охранники как на подбор в масках. "Да, ни одна точка у нас пока не работает, — отвечают они на недоуменные вопросы коптевцев с авоськами и тележками. — Вон, "Пятерочка" за углом". У трамвайной остановки грустят таксисты: говорят, покупатели на рынке их и кормили. А теперь единственное, что здесь работает — это кофейный автомат. "Командир, американо не нальешь? — протягивает через забор полтинник один из прохожих. — Два сахара не забудь!". Кроме охраны на рынке "живы" только цветы, точнее, нераспроданные остатки петуний и бегоний. Пока хозяева складывают свой товар в унылый "Жигуль", из трамвая на остановке "Коптевский рынок" выходят все новые покупатели. "Эх, это был классический такой, привычный рынок, — ностальгирует ветеран-покупатель Евгений. — Никаких фудкортов и развлечений — просто свежий фермерский товар". Старшее поколение тоже переживаеь. "Нашли время для санитарного дня, — недовольна пенсионерка в "антиковидных" маске и перчатках. — В выходные же люди в основном и закупаются!"

Те, кто помоложе, раскусили авторов объявления, просто "погуглив" судьбу Коптевского рынка. Это сейчас одна из самых обсуждаемых новостей на районном форуме. "Жаль, — признается постоянный покупатель Алексей. — Овощи тут были нерезиновые, как в магазинах. И рыбы большой выбор. Буквально несколько дней назад сюда заходил — все работало". Действительно, еще утром 30 сентября рынок был открыт. Вместе с обычными покупателями в этот день туда пришли инспекторы Роспотребнадзора. В Москве сейчас усилены проверки масочного режима. А к Коптевскому рынку — особое внимание, к нему и раньше были претензии по санитарной части. В этот раз нашли целый комплекс нарушений, рассказала главный специалист-эксперт территориального управления по Северному округу Нонна Малчук. Не все носят маски, кроме того, в крытых павильонах не оказалось бактерицидных ламп. Самое удивительное, что буквально несколько дней до этого в Коптевском райсуде слушалось дело "Роспотребнадзор против рынка". Еще 14 июля во время рейда инспекторы нашли множественные нарушения, но представитель рынка сообщила, что все они устранены. Прошла неделя после заседания — и новые замечания. Например, на большей части рынка не оказалось социальной разметки, как и запаса дезинфицирующих средств. А в бутылочках с "антисептиком" оказалось неопознанное вещество, разведенное водой. И если 23 сентября суд назначил ООО "Коптевский рынок" символический штраф в 10 тысяч рублей, то сейчас дело серьезнее, ведь нарушение повторное. Роспотребнадзор составил протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП — "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". По оценкам специалистов надзорного органа, многие нарушения, выявленные еще летом, так и не были устранены. Например, долэным образом не организована дезинфекция всех поверхностей. Да и вся территория не благоустроена. Теперь материалы проверки направили в Коптевский суд, и до решения рынок будет опечатан. Роспотребнадзор настаивает на приостановлении работы до 90 дней.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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