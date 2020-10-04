Столичный рынок закрыли из-за людей без масок

"Рынок закрыт на санитарный день" — так написано на глухом заборе вокруг торгового оазиса. Охранники как на подбор в масках. "Да, ни одна точка у нас пока не работает, — отвечают они на недоуменные вопросы коптевцев с авоськами и тележками. — Вон, "Пятерочка" за углом". У трамвайной остановки грустят таксисты: говорят, покупатели на рынке их и кормили. А теперь единственное, что здесь работает — это кофейный автомат. "Командир, американо не нальешь? — протягивает через забор полтинник один из прохожих. — Два сахара не забудь!". Кроме охраны на рынке "живы" только цветы, точнее, нераспроданные остатки петуний и бегоний. Пока хозяева складывают свой товар в унылый "Жигуль", из трамвая на остановке "Коптевский рынок" выходят все новые покупатели. "Эх, это был классический такой, привычный рынок, — ностальгирует ветеран-покупатель Евгений. — Никаких фудкортов и развлечений — просто свежий фермерский товар". Старшее поколение тоже переживаеь. "Нашли время для санитарного дня, — недовольна пенсионерка в "антиковидных" маске и перчатках. — В выходные же люди в основном и закупаются!"