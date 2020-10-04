"Рынок закрыт на санитарный день" — так написано на глухом заборе вокруг торгового оазиса. Охранники как на подбор в масках. "Да, ни одна точка у нас пока не работает, — отвечают они на недоуменные вопросы коптевцев с авоськами и тележками. — Вон, "Пятерочка" за углом". У трамвайной остановки грустят таксисты: говорят, покупатели на рынке их и кормили. А теперь единственное, что здесь работает — это кофейный автомат. "Командир, американо не нальешь? — протягивает через забор полтинник один из прохожих. — Два сахара не забудь!". Кроме охраны на рынке "живы" только цветы, точнее, нераспроданные остатки петуний и бегоний. Пока хозяева складывают свой товар в унылый "Жигуль", из трамвая на остановке "Коптевский рынок" выходят все новые покупатели. "Эх, это был классический такой, привычный рынок, — ностальгирует ветеран-покупатель Евгений. — Никаких фудкортов и развлечений — просто свежий фермерский товар". Старшее поколение тоже переживаеь. "Нашли время для санитарного дня, — недовольна пенсионерка в "антиковидных" маске и перчатках. — В выходные же люди в основном и закупаются!"
Популярный столичный рынок закрыли из-за людей без масок
Фото: Сергей Михеев
Популярный в народе Коптевский рынок закрыт до решения суда из-за множественных нарушений масочного режима и других санитарных правил. Правда, до сих пор не все покупатели об этом знают.
Те, кто помоложе, раскусили авторов объявления, просто "погуглив" судьбу Коптевского рынка. Это сейчас одна из самых обсуждаемых новостей на районном форуме. "Жаль, — признается постоянный покупатель Алексей. — Овощи тут были нерезиновые, как в магазинах. И рыбы большой выбор. Буквально несколько дней назад сюда заходил — все работало". Действительно, еще утром 30 сентября рынок был открыт. Вместе с обычными покупателями в этот день туда пришли инспекторы Роспотребнадзора. В Москве сейчас усилены проверки масочного режима. А к Коптевскому рынку — особое внимание, к нему и раньше были претензии по санитарной части. В этот раз нашли целый комплекс нарушений, рассказала главный специалист-эксперт территориального управления по Северному округу Нонна Малчук. Не все носят маски, кроме того, в крытых павильонах не оказалось бактерицидных ламп. Самое удивительное, что буквально несколько дней до этого в Коптевском райсуде слушалось дело "Роспотребнадзор против рынка". Еще 14 июля во время рейда инспекторы нашли множественные нарушения, но представитель рынка сообщила, что все они устранены. Прошла неделя после заседания — и новые замечания. Например, на большей части рынка не оказалось социальной разметки, как и запаса дезинфицирующих средств. А в бутылочках с "антисептиком" оказалось неопознанное вещество, разведенное водой. И если 23 сентября суд назначил ООО "Коптевский рынок" символический штраф в 10 тысяч рублей, то сейчас дело серьезнее, ведь нарушение повторное. Роспотребнадзор составил протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП — "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". По оценкам специалистов надзорного органа, многие нарушения, выявленные еще летом, так и не были устранены. Например, долэным образом не организована дезинфекция всех поверхностей. Да и вся территория не благоустроена. Теперь материалы проверки направили в Коптевский суд, и до решения рынок будет опечатан. Роспотребнадзор настаивает на приостановлении работы до 90 дней.
Видео дня. Бродячий кот рухнул сквозь потолок и разгромил магазин
Читайте также