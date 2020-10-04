Познер оценил новые ограничения в Москве 

"Введение ограничений связано с ростом количества заболевших — это ясно. Будут ли соблюдать эти ограничения москвичи? Надеюсь, что будут. Если же нет, то введут еще более жесткие меры, и все кончится штрафами и прочими наказаниями", — заявил ведущий.

Он также выразил надежду на то, что "у подавляющего большинства хватит ума сообразить, что меры принимаются во благо населения, а не наоборот".

Познер добавил, что прививку от коронавируса он пока не ставил.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.

Помимо этого, столичные школы уйдут на каникулы с 5 по 18 октября, а некоторые учебные заведения перевели занятия в онлайн-формат.

Телеведущий Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило один миллион человек. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии.

В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровелb более 979 тысяч пациентов. Умерли 21 358 человек.