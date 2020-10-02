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Водителям разрешили проезд по выделенке на Лужнецком мосту 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Водителям разрешили проезд по выделенке на Лужнецком мосту
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На время дорожных работ разрешен проезд по выделенным полосам на Лужнецкой мосту в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Что касается Лужнецкого моста, на время проведения дорожных работ разрешен проезд по выделенной полосе для автомобилистов", — рассказали в пресс-службе.

В Центре уточнили, что при планировании ремонта все схемы перекрытий и ограничений согласовываются межведомственной комиссией, в состав которой входят департамент транспорта, ГИБДД, Мосгортранс, префектура, ЦОДД, заказчик и другие заинтересованные организации.
Временная схема должна быть безопасной для участников дорожного движения, а также для рабочих, которые занимаются ремонтом участка, отметили в ЦОДД. Кроме того, затруднения для жителей должны быть минимизированы.
Ранее на Лужнецком мосту ограничили дорожное движение в связи с капитальным ремонтом по 10 октября 2020 года. Ограничения относятся к участку от владения 10Б, строения 1, до владения 24, строения 5, по Лужнецкой набережной. Будет введено поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении, а также закрытие выделенной полосы общественного транспорта.
Также сообщалось, что в связи с проведением полумарафона "Моя столица" парковочное пространство на улице Косыгина и на Университетской площади будет ликвидировано.
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Новости Москвы , ГИБДД , РИА Новости
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