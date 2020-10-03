КЗ имени Чайковского накажут за нарушение масочного режима

После того как в Концертном зале имени Чайковского выявили нарушения при соблюдении масочно-перчаточного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

Инспекторы ОАТИ провели обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях, — цитирует Поповского РИА Новости.

Он также подчеркнул, что зал Чайковского получит штраф. По итогам данного обследования будет составлен «протокол, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей».

За истекший 24-часовой период в столице коронавирусом заразились 2884 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе c заболеванием. Таким образом, эта цифра стала максимальной с 23 мая. Тогда в Москве выявили 3190 заражённых. В России за последние сутки коронавирусом заболели 9859 жителей страны. Вылечиться удалось 5563 пациентам, 174 человека умерли.