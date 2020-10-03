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Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима 

News.ru и ещё 26 2 часа назад
КЗ имени Чайковского накажут за нарушение масочного режима
Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press
После того как в Концертном зале имени Чайковского выявили нарушения при соблюдении масочно-перчаточного режима, учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.

Инспекторы ОАТИ провели обследование зала имени Чайковского на предмет выявления нарушений, связанных с отсутствием средств индивидуальной защиты. В ходе обследования установлено, что лица, находящиеся на территории концертного зала, не имеют средств индивидуальной защиты. Перчаток и масок не было ни на сотрудниках, ни на посетителях, — цитирует Поповского РИА Новости.

Он также подчеркнул, что зал Чайковского получит штраф. По итогам данного обследования будет составлен «протокол, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей».
За истекший 24-часовой период в столице коронавирусом заразились 2884 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе c заболеванием. Таким образом, эта цифра стала максимальной с 23 мая. Тогда в Москве выявили 3190 заражённых. В России за последние сутки коронавирусом заболели 9859 жителей страны. Вылечиться удалось 5563 пациентам, 174 человека умерли.
Как писал NEWS.ru, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россиянам следует соблюдать все предписанные врачами меры предосторожности и носить маски в общественных местах. Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и потребности уйти ещё на один карантин.
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Комментарии
Новости Москвы , COVID-19 , Социальный мониторинг , Татьяна Голикова , РИА Новости
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