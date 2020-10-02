В Москве попросили перевести на удаленку половину сотрудников 

Накануне, как сообщал «Рамблер», был опубликован указ столичного градоначальника Сергея Собянина о переводе 30% штата компаний, работающих в Москве. Владимир Ефимов, комментируя инициативу мэра отметил, что предпринимателям настоятельно рекомендуется по возможности отправить на «удаленку» половину сотрудников. По предварительным подсчетам, с 5 октября на дистанционный режим работы должны перейти около 2 миллионов человек.

«Это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний (ОРВИ и Covid-19 — прим. ред.)», — подчеркнул Ефимов.

Он подчеркнул, что в правительстве столицы «поступили точно так же»: с понедельника 50% сотрудников переходят на дистанционную работу. Практика взаимодействия на расстоянии, по его словам, уже доказала свою эффективность.

«Мы научились работать При не снижении качества и оказываемых услуг, и объема выполняемых работ», — подчеркнул заммэра.

Он отметил единственный минус работы на «удаленке» — отсутствие «человеческого общения».