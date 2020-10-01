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На обсуждение москвичей вынесено 85 градостроительных проектов 

Москва меняется 8 часов назад
Москвичи обсудят 85 градостроительных проектов
Фото: РИА Новости
С 28 сентября по 11 октября на сайте «Активный гражданин» москвичи смогут оставить отзывы и предложения по проектам, в соответствии с которыми запланированы новые объекты социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и торговли, а также инженерной инфраструктуры, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«В районе Якиманка на электронные общественные обсуждения вынесено строительство пешеходного моста через Водоотводной канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную», — отметила Юлиана Княжевская.

85 градостроительных проектов вынесено на обсуждение жителей в разных районах столицы. Все проекты затрагивают социально значимые сферы жизни горожан.
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Новости Москвы , Юлиана Княжевская
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