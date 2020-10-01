Названо условие возвращения школьников с каникул

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Собянин назвал условие, при котором школьники Москвы вернутся с каникул 

Общественная служба новостей и ещё 9 25 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил, что каникулы в московских школах, запланированные на период с 5 по 18 октября, могут быть продлены. По его словам, возврат учеников в образовательные учреждения будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах. А ситуация сегодня практически на грани критичной», — заметил Собянин.

Собянин заявил о резком росте числа COVID-больных
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Директорам других образовательных учреждений власти региона рекомендовали самостоятельно принимать решение об объявлении каникул.
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Новости Москвы , Видео , Образование , Сергей Собянин
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