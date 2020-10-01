Названо условие возвращения школьников с каникул

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах. А ситуация сегодня практически на грани критичной», — заметил Собянин.