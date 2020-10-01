«Очень опасная»: Собянин о ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По информации мэра, количество госпитализаций из-за коронавируса в столице превысило 5 тысяч человек в неделю.

Сергей Собянин отметил, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

Он добавил, что коронавирусной инфекцией в Москве ежедневно заражаются свыше 2000 человек.

При этом власти Москвы не планируют принимать жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.