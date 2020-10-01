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Собянин назвал «очень опасной» ситуацию с коронавирусом в Москве

Моя Москва.онлайн
27 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Очень опасная»: Собянин о ситуации с коронавирусом
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
По информации мэра, количество госпитализаций из-за коронавируса в столице превысило 5 тысяч человек в неделю.
Сергей Собянин отметил, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти.
Он добавил, что коронавирусной инфекцией в Москве ежедневно заражаются свыше 2000 человек.
При этом власти Москвы не планируют принимать жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.
Мэр столицы выразил надежду, что текущих ограничений будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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