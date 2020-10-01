«Очень опасная»: Собянин о ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице наблюдается очень опасная динамика распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По информации мэра, количество госпитализаций из-за коронавируса в столице превысило 5 тысяч человек в неделю.
Сергей Собянин отметил, что заболеваемость коронавирусом продолжает расти.
Он добавил, что коронавирусной инфекцией в Москве ежедневно заражаются свыше 2000 человек.
При этом власти Москвы
не планируют принимать жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.
Мэр столицы выразил надежду, что текущих ограничений будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости.