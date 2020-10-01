Собянин обязал перевести на удаленку 30% работников 

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании перевести 30 сотрудников на удаленный режим работы. Указ градоначальника был опубликован на его официальном сайте

В документе говорится, что компании, которые ведут деятельность на территории столицы должны перевести на дистанционный режим работы 30% штата, а также всех сотрудников старше 65 лет и имеющих заболевания из перечня столичного Департамента здравоохранения. Оставить на рабочих местах разрешили только тех работников, которые играют «критически важную роль» для функционирования предприятия.

«Данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственных корпораций «Роскосмос» и «Росатом», организации здравоохранения», — указано в распоряжении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин продлил школьные каникулы в Москве, чтобы динамику заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией. Отдых у школьников начнется с 5 октября и продлится две недели вместо одной, как это принято в обычных условиях.