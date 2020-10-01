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В Москве выявили 2424 новых случая заражения коронавирусом 

РИА Новости 3 часа назад
В Москве выявили 2424 новых случая заражения COVID-19
Фото: РИА Новости
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 2 424, Санкт-Петербурге — 285, Подмосковье — 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 2 424, 2. Санкт-Петербург — 285, 3. Московская область — 230", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Чечне — шесть, Чукотском административном округе — два и Ненецком административном округе — один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Новости Москвы , Московская область , Санкт-Петербург
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