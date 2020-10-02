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В Москве устраивают «охоту» за пассажирами без масок 

Car.ru и ещё 2 19 минут назад
В Москве устроили «охоту» за пассажирами без масок
Фото: Car.ru
В Москве стали проверять у пассажиров метро, поездов и общественного транспорта наличие защитных масок и других средств защиты. Эксперты отметили, что многие пренебрегают общепринятыми правилами.
Нарушителей удаленки в Москве сурово накажут
Елена Мясищева, начальник управления метрополитеном, сообщает, что проверки в общественном транспорте проводят более 350 работников службы. Каждый день осуществляется более 100 рейдов, москвичей штрафуют за нарушение правил и отказ от защитных масок. Проводят проверочные мероприятия выборочно в общественном транспорте. В течение недели удается проверить все направления линий метро, в том числе под рейды попадают более 4 тысяч автобусов, трамваев и электричек.
В то же время, Мясищева добавила, что большинство горожан по устному предупреждению надевают маски и перчатки, а в случае отказа, пассажиры платят штраф в размере 5 тысяч рублей. Специально для того, чтобы защитить население, управление метро решило снизить стоимость на маски. Поштучно их будут продавать за 5 рублей.
Таким образом, даже если пассажир забыл маску или перчатки дома, он всегда сможет купить средства защиты в любой кассе.
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