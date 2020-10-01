Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве 

РИАМО и ещё 14 22 минуты назад
В столице за прошедшие сутки вылечили 1211 человек от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 249,8 тысяч, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего из столичных больниц выписан 249 861 человек», — сказала Ракова.

Из-за роста случаев коронавируса гражданам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным рекомендовали оставаться дома и избегать общественных мест с 28 сентября.
Также с 5 по 28 октября школьники города отправятся на каникулы.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
Всем москвичам и гостям столицы необходимо носить маски и перчатки в общественных местах и в транспорте для предотвращения распространения инфекции.
РИАМО: последние новости
Часть улиц на западе Москвы перекроют в связи с полумарафоном «Моя столица» Часть улиц на западе Москвы перекроют в связи с полумарафоном «Моя столица» Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом В ЗАГСах Москвы сократили время повторной выдачи документов В ЗАГСах Москвы сократили время повторной выдачи документов
Новости Москвы , Видео , Другое , Общество , Анастасия Ракова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Видео
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть