Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве реконструируют Южный речной вокзал 

РИА Недвижимость и ещё 1 1 час назад
Южный речной вокзал реконструируют
Фото: mos.ru
В Москве реконструируют Южный речной вокзал и построят рядом с ним офисы, магазины и галерею современного искусства, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Соответствующий проект планировки участка набережной Москвы-реки рядом с вокзалом одобрила градостроительно-земельная комиссия города.

"Южный речной вокзал планируется реконструировать, сохранив его транспортную функцию. Рядом, согласно проекту, появится общественно-деловая застройка суммарной поэтажной площадью 25,67 тысячи квадратных метров, включая реконструкцию причала речного вокзала площадью 5 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется в нем, 12 тысяч квадратных метров из новой застройки придется на офисы, 5 тысяч — на объекты общепита и торговые центры. Кроме того, проектом предусмотрено строительство галереи современного искусства.
Запланированное благоустройство набережной рядом с речным вокзалом также предусматривает создание сада с водными растениями и размещение водных аттракционов, добавляется в сообщении.
Южный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов Москвы (вместе с Северным), построен в 1985 году в районе Нагатинского Затона на левом берегу Нагатинской поймы.
Видео дня. Спортсменку публично заставили доказать свой пол в аэропорту
РИА Недвижимость: последние новости
Коворкинги Москвы прогнозируют отток клиентов из-за второй волны COVID-19 Коворкинги Москвы прогнозируют отток клиентов из-за второй волны COVID-19 МОЭК упростит онлайн-передачу показаний за тепло МОЭК упростит онлайн-передачу показаний за тепло В "Мосгазе" рассказали, как уберечься от лжегазовиков В "Мосгазе" рассказали, как уберечься от лжегазовиков
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
В российском военном училище произошла трагедия
В российском военном училище произошла трагедия
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Видео
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
01:40
Учения ракетных войск в Иркутской области попали на видео
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
01:02
Полицейский автомобиль перевернулся на шоссе и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение