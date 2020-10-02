Южный речной вокзал реконструируют

Москве реконструируют Южный речной вокзал и построят рядом с ним офисы, магазины и галерею современного искусства, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующий проект планировки участка набережной Москвы-реки рядом с вокзалом одобрила градостроительно-земельная комиссия города.

"Южный речной вокзал планируется реконструировать, сохранив его транспортную функцию. Рядом, согласно проекту, появится общественно-деловая застройка суммарной поэтажной площадью 25,67 тысячи квадратных метров, включая реконструкцию причала речного вокзала площадью 5 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется в нем, 12 тысяч квадратных метров из новой застройки придется на офисы, 5 тысяч — на объекты общепита и торговые центры. Кроме того, проектом предусмотрено строительство галереи современного искусства.

Запланированное благоустройство набережной рядом с речным вокзалом также предусматривает создание сада с водными растениями и размещение водных аттракционов, добавляется в сообщении.

Южный речной вокзал — один из двух пассажирских речных вокзалов Москвы (вместе с Северным), построен в 1985 году в районе Нагатинского Затона на левом берегу Нагатинской поймы.