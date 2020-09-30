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В Москве построили последний тоннель северо-восточного участка БКЛ 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 1 час назад
Построен последний тоннель северо-восточного участка БКЛ
Фото: Моя Москва.онлайн
В столице завершили строительство последнего тоннеля северо-восточного участка Большой кольцевой линии, пишет «РИА Новости».
Как стало известно, завершилась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Лефортово» до станции «Рижская».
Отмечается, что выполненную работу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это последний тоннель на этой линии, от 45 до 70 метров глубиной. Проходка была сложной, тяжелой», — рассказал он.

Напомним, что проходка тоннеля северо-восточного участка БКЛ началась в июне 2017 года.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , РИА Новости
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