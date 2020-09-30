В Москве покажут концепт длинного плацкартного вагона

"Второго октября в 09.00 на площади Павелецкого вокзала состоится презентация концепта плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования. Прототип выполнен в так называемом габарите "Т" — его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 сантиметров, а длина — на 73 сантиметра", — сообщили в ФПК.

Там добавили, что в интерьере преобладают натуральные, спокойные оттенки, а при создании оборудования использованы новейшие материалы.

Российский производитель "Трансмашхолдинг" разработал три концепции плацкартных вагонов будущего. Одна из них в виде макета в натуральную величину была представлена в ноябре 2019 года и позднее выставлена на Казанском вокзале. Места расположены как в обычном плацкарте, но там, где полки разделены перегородкой в виде модульного шкафа с местом для багажа, обуви и верхней одежды, получается что-то вроде купе. Представитель ФПК уточнил РИА Новости, что в пятницу будет показан уже настоящий вагон с рядом доработок и больше по размерам, чем стандартные вагоны, курсирующие в составах поездов дальнего следования.

ФПК и ТМХ в течение 2020 года обещали представить еще две концепции интерьера плацкартов в виде полноразмерных макетов и показать их на крупнейших вокзалах страны. Это необходимо для получения обратной связи от пассажиров, на основании мнений которых будет разработан итоговый вариант. Планируется, что такой подвижной состав может начать перевозить пассажиров в дальнем следовании уже в 2023 году.