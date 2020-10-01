В Москве закрывают музыкальные и спортивные школы

Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования, заявил глава города Сергей Собянин . Такая мера вводится с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции

«С 5 числа (5 октября — прим. ВЗГЛЯД) одновременно со школами на две недели также прерываются занятия и в дополнительном образовании: и спортивном, и музыкальном, и в домах детского творчества — везде», — сказал Собянин в эфире «России 24», передает ТАСС.

Во вторник Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.