Проигнорировавших удаленку компании накажут санкциями

Власти Москвы будут вводить санкции в отношении предприятий, которые нарушили требования по количеству "удаленных" работников. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"Если уже совсем не услышат, тогда будем, конечно, вводить уже и санкции. Но, надеюсь, этого диалога уже будет достаточно, чтобы начинать переводить", — заявил градоначальник.

Планируется, что контроль за выполнением требований по безопасности из-за COVID-19 усилят на всех объектах города. Как уточнил мэр столицы, власти города начнут запрашивать у предприятий информацию о соблюдении удаленного режима работы для 30% персонала.

"Мы же видим передвижение по городу, видим, что на дорогах девятибалльные пробки, в метро много людей, и не снижается количество передвигающихся на общественном транспорте", — обратил внимание Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что второй волны коронавируса в столице нет.

"Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", — сказал Сергей Собянин.

Говорилось, что работодатели обязаны перевести с 5 октября на "удаленку" 30% сотрудников. Согласно указу главы города, на такой формат в обязательном порядке должны уйти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.