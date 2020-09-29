Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве до 28 октября будут действовать домашний и удаленный режимы 

ТАСС и ещё 18 54 минуты назад
Назван срок домашнего и удаленного режимов
Фото: ТАСС
Домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, либо старше 65 лет будут действовать в Москве до 28 октября. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном во вторник.
Также рекомендовано перевести на удаленный режим работы сотрудников.

"Установить, что с 28 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением [ряда] случаев. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы", — говорится в документе.

Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
ТАСС: последние новости
В метро Москвы изменят систему оплаты проезда банковской картой для тарифного эксперимента В метро Москвы изменят систему оплаты проезда банковской картой для тарифного эксперимента Мурашко: прививки от гриппа получили уже почти 25 млн россиян, в том числе 10 млн детей Мурашко: прививки от гриппа получили уже почти 25 млн россиян, в том числе 10 млн детей Пассажиров московского метро предупредили о высокой загруженности трех станций 28 сентября Пассажиров московского метро предупредили о высокой загруженности трех станций 28 сентября
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
02:19
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
Происшествия Криминал
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
01:02
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
Политика
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
«Идет война»
07:15
«Идет война»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение