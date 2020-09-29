В Москве отопление включили в 70% жилых домов 

Специалисты планируют ускорить включение отопления в Москве, в настоящий момент тепло появилось в 70% жилых домов. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По данным на 16:00, тепло подается в 70% жилых домов и 84% социальных объектов. Городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона, несмотря на сжатые сроки из-за пандемии. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы», — сказал Бирюков.

Он отметил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. По его словам, это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, отопление полностью будет подключено быстрее. Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления с понедельника их-за введения режима самоизоляции для пожилых москвичей.