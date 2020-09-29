Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве отопление включили в 70% жилых домов 

Москва меняется 2 часа назад
В Москве отопление включили в 70% жилых домов
Фото: moscowchanges.ru
Специалисты планируют ускорить включение отопления в Москве, в настоящий момент тепло появилось в 70% жилых домов. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«По указанию мэра Москвы в понедельник в городе стартовал отопительный сезон. По данным на 16:00, тепло подается в 70% жилых домов и 84% социальных объектов. Городские службы полностью готовы к началу отопительного сезона, несмотря на сжатые сроки из-за пандемии. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы», — сказал Бирюков.

Он отметил, что процедура включения отопления занимает несколько дней. По его словам, это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток, но, скорее всего, отопление полностью будет подключено быстрее. Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, потом тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления с понедельника их-за введения режима самоизоляции для пожилых москвичей.
Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
Москва меняется: последние новости
Почти треть сотрудников мэрии Москвы переведут на «удаленку» Почти треть сотрудников мэрии Москвы переведут на «удаленку» Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления Сергей Собянин объявил о досрочном включении отопления Индекс распространения коронавируса в Москве за три недели вырос в три раза Индекс распространения коронавируса в Москве за три недели вырос в три раза
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
02:19
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
Происшествия Криминал
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
01:02
Москва оценила тайный визит Меркель к Навальному
Политика
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
«Идет война»
07:15
«Идет война»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение