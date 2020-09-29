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Свыше 5,5 тыс. человек привились от Covid‑19 в Москве 

РИАМО и ещё 9 2 часа назад
Свыше 5,5 тыс. человек привились от Covid‑19 в Москве
Фото: РИАМО
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в Москве в рамках пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса прививки поставили более 5,5 тысячи горожан, сообщает ТАСС.
Также министр рассказал о вакцинации от гриппа в стране в целом.

«На сегодняшний день вакцины против гриппа в объеме 10 миллионов доз для детей и 24 миллиона доз для взрослых поступили во все субъекты РФ, во все медицинские организации», — отметил Мурашко.

Он уточнил, что уже привились от гриппа порядка 25 миллионов человек, в том числе около 10 миллионов детей.
В Москве за сутки выявили 2,3 тысячи новых случаев Covid-19, общее число случаев в мегаполисе достигло 290 293.
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Новости Москвы , Михаил Мурашко , ИТАР-ТАСС
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