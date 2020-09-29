В метро изменили схему оплаты проезда картой

Формат списания средств для пассажиров московского метро, использующих для оплаты проезда банковскую карту, изменится в рамках эксперимента по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Билетная система сама вычислит наиболее выгодные условия для пассажира, сообщается во вторник в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"Как мы уже рассказывали, скоро будет запущен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, тоже смогут получить скидку — для этого мы изменим систему списаний. Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой сразу за все поездки. Для держателей карт платежных систем "Мир" или UnionPay изменений пока планируется — стоимость проезда спишется в день совершения поездки.

"Как это может пригодиться в будущем? Например, чтобы сделать поездки для москвичей еще более выгодными. Пассажирам больше не придется задумываться, какой тариф нужно подобрать. Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта", — добавили в ведомстве.