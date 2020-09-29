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В Москве изменили процедуру оплаты проезда в метро 

Мослента и ещё 4 1 час назад
В Москве изменили процедуру оплаты проезда в метро
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Москвичи начали оплачивать проезд в метро по-новому — власти изменили процедуру списаний денежных средств с банковской карты, которую горожане прикладывают к турникету вместо обычного билета. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения», — рассказали в ведомстве.

Новая система платежей не затронет тех, кто владеет картами МИР или UnionPay. Для них пока все останется по-прежнему — стоимость поездки спишется в тот же день, как человек зашел в метро.
В метро усилили контроль за ношением масок
В дептрансе также добавили, что, например, с карты MasterCard может произойти списание средств только через несколько дней — высчитывать сумму будут исходя из всего количества поездок, совершенных за некое продолжительное время.

«Билетная система сама посчитает все поездки, которые вы совершили, и предложит оптимальный тарифный план — при использовании всех видов транспорта», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Москве на некоторых станциях метрополитена с понедельника, 28 сентября, усилили контроль за соблюдением масочного режима. Пассажиров не обязывают надевать перчатки, однако проводят разъяснительные беседы о необходимости медицинских масок.
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Новости Москвы , Visa
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