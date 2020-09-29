Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Теннисный центр в столичных «Лужниках» достроят до конца года 

РИАМО и ещё 2 1 час назад
Теннисный центр в «Лужниках» достроят до конца года
Фото: Pixabay
Строительство теннисного центра в «Лужниках» планируют завершить в течение года, в центре расположатся 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Это сложная инженерная конструкция в плане проектирования и выполнения монтажа. Сейчас этот процесс успешно завершен», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что центр принципиально важен для развития спортивного кластера в «Лужниках». В нем расположатся 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре сквош-корта, зона настольного тенниса, универсальный спортивный зал, три крытых и два открытых корта для падел-тенниса, корт для пляжного тенниса и тренажерный зал c зонами для групповых и индивидуальных занятий.

«В ближайший год планируется запустить центр тенниса. Кроме того, ожидаем завершения работ на инвесторском проекте по созданию ледового дворца «Кристалл», — добавил Бочкарев.

Сейчас спортивный кластер в «Лужниках» включает в себя обновленный одноименный стадион, открывшиеся в прошлом году Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики Ирины Винер‑Усмановой, а также канатную дорогу.
Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
РИАМО: последние новости
В столичном метро изменили систему оплаты проезда банковской картой В столичном метро изменили систему оплаты проезда банковской картой Проект «Активное долголетие» в Подмосковье приостановят из‑за коронавируса Проект «Активное долголетие» в Подмосковье приостановят из‑за коронавируса Свыше 5,5 тыс человек привились от Covid‑19 в Москве Свыше 5,5 тыс человек привились от Covid‑19 в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Андрей Бочкарев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
02:19
Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина
Происшествия Криминал
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
00:18
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
В мире
Еще две страны ввели санкции против Лукашенко
00:16
Еще две страны ввели санкции против Лукашенко
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение